Трамп прокомментировал введение санкций против РФ за кибератаки

США "стоит просто жить дальше", заявил избранный президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о возможном введении новых санкций против России

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что США и Россия должны "положить конец противостоянию". Об этом Трамп заявил, комментируя решение американского правительства ввести новые санкции против РФ за кибератаки, передает агентство Reuters.

"Нам стоит просто жить дальше. Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Считаю, в эпоху компьютеров никто точно не знает, что происходит", - сказал Трамп.

Трамп также прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма о том, что он и другие законодатели предпринимают усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы.

"У нас есть скорость, есть много других вещей, но я не уверен, что у нас есть безопасность, в которой мы нуждаемся. Я не говорил с сенаторами (о введении санкций против РФ, - ред.), но точно сделаю это в ближайшее время", - сказал Трамп.

29 декабря 2016 года американские СМИ сообщили, что президент США Барак Обама объявит о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США. В МИД России пригрозили США "ответом" в случае расширения санкций.

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