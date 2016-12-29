ОБСЕ заявляет о мощной кибератаке

Кибератака не нарушила работу организациии, сказали в ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пострадала от мощной кибератаки. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря ОБСЕ Урсула Фрезе.

По словам Урсулы Фрезе, ОБСЕ стало известно о серьезном инциденте по информационной безопасности, который нарушил конфиденциальность ее IТ-сети.

Она подчеркнула, что кибератака не нарушила работу организации.

"ОБСЕ могла работать, поскольку ее компьютерная сеть не была повреждена во время атаки", - отметила Фрезе.



По информации Le Monde, западные спецслужбы считают, что российская хакерская группа APT28 ответственная за эту кибератаку.

"По информации французского издания, именно эта хакерская группа стоит за атаками на руководство Демократической партии во время президентской кампании в США", - отмечает издание.

Представитель ОБСЕ не смогла подтвердить эти обвинения.



Фрезе сказала, что атака, впервые о которой сообщалось, состоялась в начале ноября.

29 декабря сообщалось, что новоизбранный президент Дональд Трамп прокомментировал введение санкций против РФ за кибератаки.

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