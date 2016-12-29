В Колумбии приняли закон об амнистии для повстанцев
Обе палаты парламента Колумбии - Сенат и Палата представителей - приняли закон об амнистии для бойцов Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал это в Twitter "первым шагом к консолидации мира", передает Deutsche Welle.
Уже в январе должна начаться демобилизация формирований FARC.
В Сенате в поддержку закона проголосовали 69 из 102 членов. Ранее законопроект об амнистии поддержал 121 из 166 депутатов Палаты представителей.
Амнистия не распространяется на боевиков, обвиняемых в массовых расправах над людьми, изнасилованиях и похищения: им придется отвечать перед специальными трибуналами.
Закон об амнистии принят в рамках реализации мирного договора между правительством и повстанцами, заключенного в ноябре под эгидой ООН. Он призван положить конец гражданской войне в Колумбии.
12 декабря 2016 года президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу вручили Нобелевскую премию мира за решительные усилия для достижения мира в стране после пяти десятилетий вооруженного конфликта с леворадикальной повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии.
Борьба длилась более 52 лет. Многолетний конфликт забрал больше 220 тысяч жизней и еще миллионы людей лишились дома.
В конце сентября 2016 года была подписана первая версия соглашения о прекращении конфликта, но на референдуме 2 октября колумбийцы выступили против него.
1 декабря конгресс Колумбии утвердил окончательный вариант мирного соглашения, которое предусматривает, что около 5800 членов вооруженного группирования уже в этом году начнут складывать оружие.
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