В Колумбии приняли закон об амнистии для повстанцев

Парламент Колумбии сделал важный шаг на пути реализации мирного договора о прекращении гражданской войны, длившейся более 50 лет

Обе палаты парламента Колумбии - Сенат и Палата представителей - приняли закон об амнистии для бойцов Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал это в Twitter "первым шагом к консолидации мира", передает Deutsche Welle.

Уже в январе должна начаться демобилизация формирований FARC.

В Сенате в поддержку закона проголосовали 69 из 102 членов. Ранее законопроект об амнистии поддержал 121 из 166 депутатов Палаты представителей.

Амнистия не распространяется на боевиков, обвиняемых в массовых расправах над людьми, изнасилованиях и похищения: им придется отвечать перед специальными трибуналами.

Закон об амнистии принят в рамках реализации мирного договора между правительством и повстанцами, заключенного в ноябре под эгидой ООН. Он призван положить конец гражданской войне в Колумбии.

12 декабря 2016 года президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу вручили Нобелевскую премию мира за решительные усилия для достижения мира в стране после пяти десятилетий вооруженного конфликта с леворадикальной повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии.

Борьба длилась более 52 лет. Многолетний конфликт забрал больше 220 тысяч жизней и еще миллионы людей лишились дома.

В конце сентября 2016 года была подписана первая версия соглашения о прекращении конфликта, но на референдуме 2 октября колумбийцы выступили против него.

1 декабря конгресс Колумбии утвердил окончательный вариант мирного соглашения, которое предусматривает, что около 5800 членов вооруженного группирования уже в этом году начнут складывать оружие.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.