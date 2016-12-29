Путин заявил о подписании документов по перемирию в Сирии

Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы эти договоренности вступили в силу, и призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие в дальнейших переговорах в Казахстане.



Путин поддержал предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии, но заверил, что Россия продолжит бороться с международным террористом и поддерживать в этой борьбе сирийское правительство.

28 декабря сообщалось, что в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор от авиаударов, нанесенных неидентифицированными самолетами, погибли 22 гражданских.

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Путин поддержал предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии, но заверил, что Россия продолжит бороться с международным террористом и поддерживать в этой борьбе сирийское правительство.