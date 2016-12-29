Президент Филиппин пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
Филиппинский президент Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом, передает Би-би-си.
"Если вы погрязли в коррупции, я доставлю вас в Манилу на вертолете и сброшу вас с него", - заявил Дутерте, объявивший войну коррупции и наркотикам.
Это последнее в череде его высказываний о том, что он якобы самолично расправлялся с людьми без суда и следствия. Пресс-секретарь президента постарался сгладить это заявление, назвав его "городской легендой".
В начале этого месяца другой представитель филиппинского лидера Мартин Анданар сказал, что к словам его босса, известного своими скандальными заявлениями, нужно "относиться серьезно, но не воспринимать их буквально". Анданар имел в виду предыдущее "признание" президента - о том, что тот застрелил трех человек, будучи мэром города Давао.
Дутерте рассказал о своем новом методе расправы с преступниками, выступая во вторник перед жертвами тайфуна, обрушившегося несколько дней тому назад на центральные регионы страны. Видеозапись выступления была опубликована сотрудниками его администрации.
Президент пригрозил, что, если кто-либо посмеет разворовывать финансовую помощь пострадавшим от природного катаклизма, его постигнет "наказание вертолетом".
Я уже делал это в прошлом, почему бы мне не сделать это снова?" - сказал Дутерте под аплодисменты аудитории.
Из того, что сказал Дутерте, непонятно, был ли выброшен с вертолета один человек или несколько. Но президент дал понять, что речь шла о похитителях, убивших свою жертву. Неясно также, когда и где произошел этот инцидент.
В четверг, отвечая на вопрос журналистов, президент постарался дистанцироваться от произнесенных им накануне слов.
"Выбросить человека из вертолета? Даже если это правда, я этого не признаю", - сказал он в интервью каналу ABS-CBN.
Лидер Филиппин уже делал подобные заявления в прошлом, и уже не в первый раз опровергает сказанное ранее.
16 декабря он сказал в интервью Би-би-си, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.
"Я убил где-то троих... Не знаю, сколько пуль, выпущенных из моего оружия, попало в их тела. Это случилось, и я не могу солгать об этом", - сказал тогда президент.
Аналогичное заявление он сделал и несколько дней назад, выступая перед представителями деловых кругов в Маниле. По словам Дутерте, он частенько разъезжал по улицам Давао на мотоцикле, "ища возможность вступить с кем-либо в перепалку, что потом иметь возможность его убить".
Филиппинская независимая правозащитная комиссия должна проверить заявления Дутерте о том, что он якобы лично убивал подозреваемых в торговле наркотиками, когда был мэром города Давао.
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