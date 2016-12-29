Президент Филиппин пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

Пресс-секретарь президента постарался сгладить это заявление, назвав его "городской легендой"

Филиппинский президент Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом, передает Би-би-си.

"Если вы погрязли в коррупции, я доставлю вас в Манилу на вертолете и сброшу вас с него", - заявил Дутерте, объявивший войну коррупции и наркотикам.

Это последнее в череде его высказываний о том, что он якобы самолично расправлялся с людьми без суда и следствия. Пресс-секретарь президента постарался сгладить это заявление, назвав его "городской легендой".

В начале этого месяца другой представитель филиппинского лидера Мартин Анданар сказал, что к словам его босса, известного своими скандальными заявлениями, нужно "относиться серьезно, но не воспринимать их буквально". Анданар имел в виду предыдущее "признание" президента - о том, что тот застрелил трех человек, будучи мэром города Давао.

Дутерте рассказал о своем новом методе расправы с преступниками, выступая во вторник перед жертвами тайфуна, обрушившегося несколько дней тому назад на центральные регионы страны. Видеозапись выступления была опубликована сотрудниками его администрации.

Президент пригрозил, что, если кто-либо посмеет разворовывать финансовую помощь пострадавшим от природного катаклизма, его постигнет "наказание вертолетом".

Я уже делал это в прошлом, почему бы мне не сделать это снова?" - сказал Дутерте под аплодисменты аудитории.

Из того, что сказал Дутерте, непонятно, был ли выброшен с вертолета один человек или несколько. Но президент дал понять, что речь шла о похитителях, убивших свою жертву. Неясно также, когда и где произошел этот инцидент.

В четверг, отвечая на вопрос журналистов, президент постарался дистанцироваться от произнесенных им накануне слов.

"Выбросить человека из вертолета? Даже если это правда, я этого не признаю", - сказал он в интервью каналу ABS-CBN.

Лидер Филиппин уже делал подобные заявления в прошлом, и уже не в первый раз опровергает сказанное ранее.

16 декабря он сказал в интервью Би-би-си, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.

"Я убил где-то троих... Не знаю, сколько пуль, выпущенных из моего оружия, попало в их тела. Это случилось, и я не могу солгать об этом", - сказал тогда президент.

Аналогичное заявление он сделал и несколько дней назад, выступая перед представителями деловых кругов в Маниле. По словам Дутерте, он частенько разъезжал по улицам Давао на мотоцикле, "ища возможность вступить с кем-либо в перепалку, что потом иметь возможность его убить".

Филиппинская независимая правозащитная комиссия должна проверить заявления Дутерте о том, что он якобы лично убивал подозреваемых в торговле наркотиками, когда был мэром города Давао.

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