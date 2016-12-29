В России узаконили применение физической силы к заключенным
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным.
Как пишет Дождь, согласно закону, сотрудники уголовно-исправительной системы могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие для пресечения преступления или неповиновения, а также для задержания.
Также сотрудники ФСИН "при наличии возможности" должны фиксировать применение насилия к заключенным видеорегистратором или другими штатными аудиовизуальными средствами фиксации, и сообщать об этом своему начальнику в течение суток.
Ранее в законопроекте было прописано, что сотрудники ФСИН могут применять спецсредства за любое нарушение режима содержания. Из окончательной редакции документа эту норму убрали.
Издание отмечает, что законопроект, регламентирующий применение силы и спецсредств к заключенным, был внесен в Госдуму РФ в мае 2015 года. Многие правозащитники осудили закон и выступили против его принятия.
Год назад в РФ депутаты Госдумы приняли законопроект, предполагающий, что военнослужащие ФСБ могут применять огнестрельное оружие при скоплении людей.
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