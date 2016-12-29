В России узаконили применение физической силы к заключенным

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам колоний применять физическую силу и спецсредства к заключенным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным.



Как пишет Дождь, согласно закону, сотрудники уголовно-исправительной системы могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие для пресечения преступления или неповиновения, а также для задержания.

Также сотрудники ФСИН "при наличии возможности" должны фиксировать применение насилия к заключенным видеорегистратором или другими штатными аудиовизуальными средствами фиксации, и сообщать об этом своему начальнику в течение суток.

Ранее в законопроекте было прописано, что сотрудники ФСИН могут применять спецсредства за любое нарушение режима содержания. Из окончательной редакции документа эту норму убрали.

Издание отмечает, что законопроект, регламентирующий применение силы и спецсредств к заключенным, был внесен в Госдуму РФ в мае 2015 года. Многие правозащитники осудили закон и выступили против его принятия.

Год назад в РФ депутаты Госдумы приняли законопроект, предполагающий, что военнослужащие ФСБ могут применять огнестрельное оружие при скоплении людей.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.