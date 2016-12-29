В Рио-де-Жанейро исчез посол Греции в Бразилии - полиция
Сегодня вечером, 29 декабря, полиция Рио-де-Жанейро сообщила о начале расследование исчезновения посла Греции в Бразилии Кириакоса Амоиридиса, передает Associated Press.
Отмечается, что посла в последний раз видели в понедельник вечером, 26 декабря.
В полиции со ссылкой на членов семьи посла также сообщили, что посол отсутствует в городе Нова-Игуасу, в 40 км к северу от Рио.
По данным бразильского новостного портала G1, у жены Амоиридиса в Нова-Игуасу есть собственная квартира.
В посольстве Греции в Бразилии и в греческом консульстве в Рио пока никак не комментируют ситуацию.
Амоиридис начал карьеру дипломата в 1985 году в Афинах. Ранее он был послом Греции в Ливию, а также работал консулом в Рио-де-Жанейро с 2001 и 2004 годов.
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