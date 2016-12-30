Обама: Под новые санкции против России попали ГРУ и ФСБ
Введенные США новые санкции в отношении России являются адекватным ответом на российские кибератаки на избирательную кампанию в Штатах и преследование властями РФ американских официальных лиц. Об этом говорится в заявлении президента США Барака Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.
"Эти действия следуют за неоднократными частными и публичными предупреждениями правительству РФ с нашей стороны и являются необходимым и адекватным ответом на попытки нанести ущерб интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", - говорится в заявлении.
Обама напомнил, что в октябре 2016 года его администрация обнародовала информацию о намеренном вмешательстве Кремля в избирательную кампанию в США. Также за последний год американские дипломаты в Москве подверглись преследованиям со стороны российских спецслужб и полиции.
"Я уже издал указ, предоставляющий дополнительные полномочия для реагирования на определенные действия в киберпространстве, направленные на препятствование или подрыв наши избирательных процессов и институтов или наших союзников и партнеров. Владея этими новыми полномочиями, я ввел санкции против девяти юридических и физических лиц - ГРУ, ФСБ, четырех сотрудников ГРУ и трех компаний, оказывающих материальную поддержку кибероперациям ГРУ", - заявил президент США.
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Также Обама сообщил о введении Министерством финансов санкций против двух граждан РФ за использование киберсредств для кражи денежных средств и персональной информации. Кроме того, Госдепартамент США закрывает два российских комплекса в Мэриленде и Нью-Йорке, используемые РФ для разведывательных целей, и объявляет персонами нон грата 35 российских разведчиков.
"Эти действия - не весь наш ответ на агрессивные действия России. Мы будем продолжать принимать различные меры в то время и в том месте, когда и где посчитаем нужным, некоторые из них не будут обнародованы. Помимо привлечения РФ к ответственности за ее действия, США и их друзья и союзники во всем мире должны работать вместе, чтобы противостоять попыткам РФ подорвать устоявшиеся международные нормы поведения и препятствовать демократическому управлению", - заявил Обама.
Президент добавил, что в ближайшие дни его администрация предоставит Конгрессу отчет о попытках вмешательства России в президентские выборы в Штатах.
29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.
РФ уже отреагировала на новые санкции Вашингтона, закрыв англо-американскую школу в Москве для детей дипломатов из США, Великобритании и Канады и загородный дом американского посольства в Серебряном Бору.
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