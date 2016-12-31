Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Багдаде, в результате которого погибли 28 человек

Террористическая группировка Исламское государство (ИГ) взяла на себя ответственность за два взрыва в центре Багдада, в результате которых погибли более 20 человек. Об этом сообщает РБК.



По последним данным, в результате теракта погибли 28 человек и более 40 пострадали.



Ранее сообщалось, что взрывы произошли около магазинов автозапчастей на рынке в центре иракской столицы. Один из взрывов устроил террорист-смертник, а другой произошел из-за установленного взрывного устройства, писало агентство.



После первого взрыва люди стали спасать пострадавших и произошел второй взрыв. Оба взрыва устроили террористы-смертники, отмечало издание.

5 ноября в Багдаде в результате четырех взрывов погибли 10 человек, еще 37 ранены. Никто не взял на себя ответственность за теракты, но они похожи на нападения, осуществляемые ИГ.

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