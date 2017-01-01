КНДР заявляет о завершающем этапе подготовки запуска МБР

За 2016 год Северная Корея провела рекордное количество испытаний межконтинентальных баллистических ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу, передает Reuters.

"Научные исследования и разработки современного оружия активно прогрессируют и подготовка испытательного пуска МБР находится на заключительном этапе," - сказал он в телевизионном выступлении к Новому году.

Против Северной Кореи были введены санкции ООН с 2006 года за ядерные испытания баллистических ракет.

9 сентября 2016 года КНДР официально подтвердила, что провела пятый этап ядерного испытания.

11 сентября 2016 года Северная Корея потребовала от США признания ее государством, которое владеет ядерным оружием.

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