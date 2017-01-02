Перемирие в Сирии: войска Асада продолжают атаковать повстанцев

Бои ведутся в Дамаске и окрестностях. Войска режима Асада также атакуют деревню вблизи Алеппо

Возле сирийской столицы Дамаск продолжаются бои между повстанцами и войсками режима Башара Асада. Сотни мирных жителей бежали в горные районы за пределами Дамаска, передает агентство Al Jazeera.

В столице Сирии правительственные войска продолжают вести бои с несколькими группами повстанцев. По долине Вади Барада вблизи Дамаска ведутся обстрелы и бомбардировка с воздуха.

Глава британской обсерватории по правам человека в Сирии Рами Абдурахман сообщил, что в регионе были автобусы для эвакуации гражданских лиц. Однако точное количество покинувших места проведения боев не называется.

По словам Абдурахмана, долина Вади Барада не является частью соглашения о перемирие, поскольку там находится террористическая группировка Джебхат ан-Нусра.

Британская обсерватория по правам человека в Сирии и медиацентр Алеппо сообщают также об авиаударах со стороны войск режима Асада по контролируемой повстанцами деревне в окрестностях Алеппо, который недавно был возвращен под полный контроль правительства.

30 декабря в Сирии начался режим прекращения огня. Инициаторами перемирия выступили Россия и Турция.

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