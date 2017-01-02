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Стрельба в клубе Стамбула: названы гражданства убитых

02.01.2017 08:18
Неопознанным остается одно тело. Убитые в ночном клубе оказались гражданами Турции, Индии, Канады, Сирии, Туниса, Израиля, России и других стран
Стрельба в клубе Стамбула: названы гражданства убитых
Фото: ЕРА

Опознаны 38 жертв вооруженного нападения в ночном клубе Стамбула, передает агентство Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве юстиций Турции.

Одинадцать погибших были гражданами Турции. 1 человек имел двойное гражданство Турции и Бельгии.

7 жертв приехали в Турцию для празднования Нового года из Саудовской Аравии.

Трое погибших были из Ливана и трое из Ирака. При нападении были застрелены по двое граждан из Туниса, Индии, Марокко и Иордании.

При атаке погибли также граждане Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

Одно тело остается неопознанным.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение. 

1 января полиция обнародовала первые данные о жертвах теракта в ночном клубе Reina. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтвердил информацию о том, что погибли 39 человек.

1 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым опроверг информацию о том, что нападавший был одет в костюм Санта-Клауса и сообщил, что нападавший оставил оружие в клубе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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