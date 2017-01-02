Трамп хочет отменить ряд действий Обамы в первый же день на посту

Избранный президент США планирует отменить введенные Обамой меры и правила, который затрудняют экономический рост страны

Избранный президент США Дональд Трамп планирует отменить ряд действий администрации президента Барака Обамы в его первый день в офисе. Об этом заявил будущий пресс-секретарь Белого дома в администрации Трампа Шон Спайсер, передает CNN.

По словам Спайсера, Трамп "немедленно отменит многие правила и меры, принятые администрацией (Обамы - ред.) за последние восемь лет, которые затрудняют экономический рост и создание рабочих мест".

1 января будущий пресс-секретарь в администрации Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом, возможно, непропорционально наказывает Российскую Федерацию, приказывая выслать из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионстве.

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