В Могадишо в результате теракта погибли по меньшей мере 5 человек

Террористы группировки Аш-Шабаб взорвали два автомобиля в столице Сомали

В результате двух взрывов в столице Сомали погибли не менее четырех человек. Об этом сообщает ВВС.



По имеющимся данным, в Могадишо были заминированы два автомобиля. Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.



Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.



В начале декабря в результате взрыва заминированного авто близ порта Могадишо погибли 29 человек. Еще около 50 человек получили ранения.

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