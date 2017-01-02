В Могадишо в результате теракта погибли по меньшей мере 5 человек
02.01.2017 16:52
Террористы группировки Аш-Шабаб взорвали два автомобиля в столице Сомали
Фото: EPA
В результате двух взрывов в столице Сомали погибли не менее четырех человек. Об этом сообщает ВВС.
По имеющимся данным, в Могадишо были заминированы два автомобиля. Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.
Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.
В начале декабря в результате взрыва заминированного авто близ порта Могадишо погибли 29 человек. Еще около 50 человек получили ранения.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:35
-
31.12.16
08:07
-
30.12.16
16:28
-
30.12.16
09:00
-
30.12.16
14:22
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров