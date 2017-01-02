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В Могадишо в результате теракта погибли по меньшей мере 5 человек

02.01.2017 16:52
Террористы группировки Аш-Шабаб взорвали два автомобиля в столице Сомали
В Могадишо в результате теракта погибли по меньшей мере 5 человек
Фото: EPA

В результате двух взрывов в столице Сомали погибли не менее четырех человек. Об этом сообщает ВВС.

По имеющимся данным, в Могадишо были заминированы два автомобиля. Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.

В начале декабря в результате взрыва заминированного авто близ порта Могадишо погибли 29 человек. Еще около 50 человек получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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