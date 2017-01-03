Большинство американцев сомневаются в Трампе-президенте - опрос

Многие граждане США предполагают, что за президентскую каденцию Дональда Трампа его администрация "отметится" внутренними скандалами

Менее половины опрошенных американцев сомневаются в том, что избранный президент США Дональд Трамп способен эффективно управлять государством. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.



Согласно данным опроса, у Трампа самые низкие показатели в сравнении с предшественниками - Бараком Обамой, Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном.



46% респондентов видят в Трампе главу государства, обладающего качествами, которые необходимы для урегулирования международных кризисов. 55% опрошенных считают, что избранный президент будет эффективно защищать интересы США за рубежом.









Еще 44% американцев полагают, что 45-й президент США будет не в состоянии предотвратить крупные скандалы в своей администрации, а 47% граждан США верят, что Трамп станет "разумно использовать военную силу".

При этом наименьшие сомнения способности Трампа вызывают у американцев в плане эффективной работы с Конгрессом США и решения проблем экономики - соответственно 60% и 59% респондентов уверены, что это ему по плечу.

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