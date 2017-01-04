Титаник затонул не из-за айсберга: новая версия крушения корабля

Журналист Молони изучил фотографии и предполагает, что на борту еще до отправления случился пожар, который сделал обшивку корабля хрупкой

Причиной крушения Титаника могло стать не только столкновение с айсбергом, но еще и пожар на борту, который произошел до выхода корабля из порта. Такую версию выдвинул журналист Шенан Молони, передает The Independent.



Молони более 30 лет исследует причины крушения Титаника. Он изучил фотографии, снятые до того, как корабль вышел из судостроительного завода в Белфасте.



Журналист увидел черные метки вдоль правой части корпуса корабля - как раз там, где его пробил айсберг.



Эксперты подтвердили, что это скорее всего сажа, что доказывает факт пожара в топливном отсеке.



Команда из 12 человек пыталась потушить огонь, но он был слишком мощным и достигал температуры до 1000 градусов по Цельсию. В результате стальной корпус стал слишком слабым и хрупким.



Офицеры на борту получили инструкции не говорить о пожаре пассажирам.



"Это идеальное совпадение необычных факторов: огня, льда и уголовной халатности. Никто не расследовал эти метки до этого. Это полностью меняет историю", - говорит Молони.

Более 1500 пассажиров, которые были на борту корабля, следовавшего из Нью-Йорка в Саутгемптон, погибли в апреле 1912 года.

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