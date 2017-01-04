Китай отреагировал на колкость Трампа насчет ядерного оружия КНДР

В МИД КНР утверждают, что страна ведет целенаправленную политику по денуклеаризации восточного соседа, регулярно бравирующего наличием ядерного оружия

Несмотря на вчерашнее критическое замечание избранного президента США Дональда Трампа, Пекин делает все возможное, чтобы тоталитарное государство КНДР не получило механизмы доставки ядерных зарядов на дальние расстояния. Об этом заявил пресс-атташе МИД КНР Генг Шуанг, пишет агентство Reuters.

"Упорная работа Китая по обеспечению денуклеаризации Корейского полуострова очевидна для всех", - говорится в сообщении.

Представитель министерства также, пользуясь случаем, вновь призвал Вашингтон "признать чувствительность тайваньской темы" после того, как Трамп заявил о возможности встречи с главой острова, если та посетит США после его инаугурации 20 января.

Читайте также: США пригрозили Северной Корее новыми санкциями

3 января 2017 года, говоря о том, что КНДР не закончит разработку межконтинентальной баллистической ракеты, Трамп иронично пожаловался, что Пекин не помогает решить проблему агрессии КНДР.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.