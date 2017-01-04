Известный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из-за болезни

Мэнсон и члены его коммуны Семья осуждены за убийство семи человек в 1969 году. За время заключения убийца 12 раз просил о досрочном освобождении

Известный американский убийца Чарльз Мэнсон, находящийся сейчас в тюремном заключении, госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об этом со ссылкой на источники сообщает Los Angeles Times.

По некоторым данным, Мэнсон серьезно болен. В департаменте исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния от комментариев по этому поводу отказались, сославшись на конфиденциальность подобной информации, однако отметили, что заключенный жив.

Мэнсон и члены его коммуны под названием Семья осуждены за убийство семи человек, совершенное в августе 1969 года. Одной из жертв убийц стала актриса и жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая на момент своей гибели находилась на девятом месяце беременности.





Чарльз Мэнсон перед судебным заседанием, 1969 год (фото - Los Angeles Times)

На судебном процессе прокуроры заявляли, что Мэнсон и его последователи также пытались разжечь расовую войну.

Сейчас Мэнсону 82 года, в тюрьме он - с 1971-го. За это время ему было отказано в досрочном освобождении 12 раз. Его следующее прошение о свободе будет рассмотрено через 10 лет.

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