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МИД Турции: личность стамбульского террориста установлена

04.01.2017 10:56
Как сообщил глава турецкого МИД, личность преступника уже известна, операция по его поимке продолжается
МИД Турции: личность стамбульского террориста установлена
Мевлют Чавушоглу (фото - EPA)

Личность террориста, совершившего вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, установлена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Анадолу.

"Личность совершившего вооруженное нападение на ночной клуб Reina уже известна. Операции по поимке преступника продолжаются", - сообщил глава МИД.

Ранее турецкие правоохранители распространили фотографию мужчины, которого подозревают в совершении новогоднего теракта в стамбульском ночном клубе Reina. Как выяснилось позже, он может быть гражданином Кыргызстана, его супруга была задержана.

В то же время киргизские власти заявляют, что допросили человека, якобы подозреваемого в теракте, и выяснили, что он не причастен к нападению.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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