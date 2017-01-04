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Сенат США рассмотрит законопроект о новых санкциях против России

04.01.2017 12:15
Законопроект о дополнительных санкциях США против РФ создан сенаторами обеих партий в качестве ответа на агрессию Кремля в Европе и на Ближнем Востоке
Сенат США рассмотрит законопроект о новых санкциях против России
Бен Кардин (фото - ЕРА)

Американские сенаторы от обеих основных партий подготовили проект закона о введении новых санкций против РФ. Об этом заявил один из авторов документа от Демократической партии Бен Кардин в эфире канала CNN.

По его словам, над законопроектом работала "большая группа сенаторов". "Это будет всеобъемлющий документ, обеспечивающий разрешение Конгресса на дополнительные санкции против России", - сказал политик.

Сенатор от штата Мэриленд отметил, что новые санкции будут введены в качестве ответа на агрессию Кремля в Восточной Европе, в том числе за аннексию Крыма и поддержку диктаторского режима Башара Асада в Сирии.

Кардин утверждает, что документ может быть рассмотрен Сенатом США на следующей неделе.

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29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны РФ американских дипломатов в Москве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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