Книга "Mein Kampf" стала бестселлером в Германии в 2016 году

За год в Германии продали 85 тысяч экземпляров книги "Гитлер. Моя борьба. Критическое издание"

Книга "Гитлер. Mein Kampf. Критическое издание" стала бестселлером в Германии. Об этом рассказал директор Института современной истории в Мюнхене Андреас Виршинг, который работал над изданием книги, передает издание Tagesspiegel.

Впервые за 70 лет книга нацистского лидера Адольфа Гитлера поступила в продажу в Германии в январе прошлого года. По мнению Института современной истории, переиздание пропагандистской книги нацистского лидера поможет развенчать мифы и идеологию, которую он придумал в начале прошлого века.

"Сейчас мы продали уже 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж (...) Никто не мог рассчитывать на такое", - рассказал Виршинг.

Изначально книга была выпущена тиражом четыре тысячи экземпляров, которые были полностью раскуплены в течение нескольких часов.

По словам Виршинга, после первоначального ажиотажа текст начали изучать и оценивать с профессиональной точки зрения. Он также отметил, что неоднозначно относится к предложению изучать книгу в школах.

Виршинг также рассказал о том, что на данный момент готовится издание Mein Kampf на французском языке, которое будет несколько упрощенным вариантом книги.

22 декабря 2016 года сообщалось, что в округе Аккомак, штат Вирджиния, в школе запретили книги "Убить пересмешника" Харпер Ли и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена. Причиной стала жалоба родителей на то, что в этих книгах есть расизм.

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