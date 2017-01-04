Ле Пен заявила, что будет инициировать отказ Франции от евро

По ее убеждению, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, существовавшей в Евросоюзе до введения евро

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте. Об этом сообщает ВВС.

По ее убеждению, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, существовавшей в Евросоюзе до введения евро.

"ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами... Существование национальной валюты параллельно с общей валютой никак не повлияет на повседневную жизнь французов", - пояснила Ле Пен.

Как сообщил агентству экономический советник Ле Пен, условия возврата к национальной валюте - франку - будут подробно обсуждаться в случае победы Ле Пен на выборах.

Вчера, 3 января, Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ может запретить ей въезд в Украину.

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