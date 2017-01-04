USD:  27.08  27.89   EUR:  28.00  29.19  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ле Пен заявила, что будет инициировать отказ Франции от евро

04.01.2017 16:45
По ее убеждению, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, существовавшей в Евросоюзе до введения евро
Ле Пен заявила, что будет инициировать отказ Франции от евро
Марин Ле Пен (фото - ЕРА)

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте. Об этом сообщает ВВС.

По ее убеждению, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, существовавшей в Евросоюзе до введения евро.

"ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами... Существование национальной валюты параллельно с общей валютой никак не повлияет на повседневную жизнь французов", - пояснила Ле Пен.

Как сообщил агентству экономический советник Ле Пен, условия возврата к национальной валюте - франку - будут подробно обсуждаться в случае победы Ле Пен на выборах.

Вчера, 3 января, Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ может запретить ей въезд в Украину. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 