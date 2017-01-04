Теракт в Стамбуле: задержаны выходцы из Дагестана

Всего задержаны 40 человек, в основном выходцы из Туркменистана, Дагестана и Киргизии

В турецкой провинции Измир задержаны около 40 человек, связанных с Исламским государством, которых подозревают в причастности к стрельбе в ночном клубе 1 января. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В число задержанных входят 20 детей, 9 мужчин и 11 женщин, в основном из Туркменистана, Дагестана и Киргизии.

Ранее полиция Турции задержала в провинции Измир 20 предполагаемых членов ИС, связанных с нападением на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Турецкие правоохранители распространили фотографию мужчины, которого подозревают в совершении нападения в Стамбуле. Как выяснилось позже, он может быть гражданином Кыргызстана, его супруга была задержана.

В то же время киргизские власти заявляют, что допросили человека, якобы подозреваемого в теракте, и выяснили, что он не причастен к нападению.

4 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность стамбульского террориста установлена, операция по его поимке продолжается.

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