Трамп на своем посту первым делом отменит Obamacare - Пенс

Команда новоизбранного прездента США отменит медицинскую реформу Барака Обамы

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, первым делом отменит медицинскую реформу действующего президента Барака Обамы - Obamacare. Об этом сообщил избранный вице-президент США Майкл Пенс, пишет Reuters.



"Первой задачей будет сдержать наше обещание и отменить Obamacare, заменив ее такой реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки", - отметил Пенс.



По мнению Дональда Трампа, ни один человек из тех, кто содержится в тюрьме на базе Гуантанамо, не должен выйти на свободу. "Больше не должно быть никаких освобождений из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, которым нельзя позволить вернуться к боевым действиям", - написал у себя в Twitter.

Ранее пресс-атташе действующего президента США Барака Обамы заявил, что в ближайшие дни "еще ряд" заключенных Гуантанамо (19 человек - ред.) могут выйти на свободу.



На заявление Трампа спикер Белого дома Джош Ернест ответил, что в ближайшее время ожидается оглашения о дополнительной передаче заключенных из Гуантанамо в другие страны.



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