Госпереворот в Турции: двое военных получили пожизненный срок

осужденных военных следствие связывает с организацией оппозиционного мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена

Бывшему полковнику и майору суд турецкой провинции Эрзурум присудил пожизненный срок за причастность к попытке военного переворота 15 июля 2016 года. Об этом сообщает издание The Daily Sabah.

Издание отмечает, что этот судебный приговор стал первым для участников июльского путча.

Бывших военных следствие связывает с организацией мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая в Турции объявлена террористической. Уточняется, что по версии следствия, осужденные военные пользовались мобильным приложением Bylock, которым пользовались другие члены организации Гюлена.

28 декабря 2016 года в Турции начался первый судебный процесс по делу о провальной попытке переворота в стране летом 2016 года.

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