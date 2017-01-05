США внесли сына бин Ладена в черный список террористов

Теперь гражданам США запрещено связываться с Хамзой бин Ладеном, а все его счета на территории страны будут заморожены

Власти США внесли имя сына экс-главы группировки Аль-Каида Усамы бин Ладена в черный список террористов. Это означает, что гражданам США запрещено связываться с ним, а все его счета на территории страны подлежат заморозке. Об этом сообщает ВВС.

В списке, который составляет Госдепартамент США, Хамза бин Ладен назван "особо опасным международным террористом".

В перечень также попал один из лидеров "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" Ибрагим аль-Банна.

Американские спецслужбы утверждают, что Хамза бин Ладен стал активным пропагандистом Аль-Каиды после смерти своего отца, убитого в Пакистане ходе операции спецслужб США в мае 2011 года.

Во время обыска в доме бин Ладена были найдены письма, в которых Хамза просит главу Аль-Каиды обучить его и сделать своим наследником.

По данным спецслужб США, Усама бин Ладен планировал передать сыну управление Аль-Каидой, хотя на момент написания письма (2009 год) они не виделись более восьми лет.

Однако в итоге после смерти бин Ладена главой группировки стал египтянин Айман Завахири.

При этом Хамза бин Ладен время от времени выпускал видеообращения к своим сторонникам, в которых грозил США новыми нападениями.

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