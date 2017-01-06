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Керри: США перепроверяли информацию об участии РФ в кибератаках

06.01.2017 02:35
Госсекретарь США заверил, что все разведывательные службы несколько раз проверяли информацию о причастности России к вмешательствам в выборы
Керри: США перепроверяли информацию об участии РФ в кибератаках
Джон Керри (фото - EPA)

Администрация президента США несколько раз перепроверила информацию разведки о причастности правительства России к кибератакам, прежде чем приняла решение о новых санкциях против РФ. Об этом сказал государственный секретарь Джон Керри, передает Укринформ

"Объединенная экспертиза всего (разведывательного - ред.) сообщества проверяла, перепроверяла и еще раз перепроверяла проверенное и пришли к общему выводу, что правительство России было причастно к этим усилиям по вмешательству в целостность нашего избирательного процесса. Таков был вывод", - сказал Керри.

По словам Керри, в период хакерского нападения на США, летом прошлого года, американское правительство общалось с российским, но больше информации не сообщается. 

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