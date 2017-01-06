США выделили $3,4 млрд союзникам на защиту от РФ (исправлено)
США выделили странам-союзникам около $3,4 млрд для обороны от агрессивной внешней политики путинской России и на гарантии безопасности. Об этом госсекретарь США Джон Керри заявил на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте осдепа.
"Мы неизменны в поддержке демократической Украины и в своем ответе на российские провокации за счет увеличения помощи нашим партнерам в Северной и Центральной Европе", - сказал он.
По словам госсекретаря, США вчетверо увеличили сумму помощи своим "друзьям на передовой".
Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в Сенате ранее заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов было уполномочено Кремлем.
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