США выделили $3,4 млрд союзникам на защиту от РФ (исправлено)

Глава Госдепа Джон Керри заявил, что США увеличили сумму помощи своим "друзьям на передовой" из-за непрекращающихся российских провокаций

США выделили странам-союзникам около $3,4 млрд для обороны от агрессивной внешней политики путинской России и на гарантии безопасности. Об этом госсекретарь США Джон Керри заявил на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте осдепа.

"Мы неизменны в поддержке демократической Украины и в своем ответе на российские провокации за счет увеличения помощи нашим партнерам в Северной и Центральной Европе", - сказал он.



По словам госсекретаря, США вчетверо увеличили сумму помощи своим "друзьям на передовой".

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в Сенате ранее заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов было уполномочено Кремлем.



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