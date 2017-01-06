Обама назвал омерзительным дело о трансляции пыток в Facebook

Президент США Барак Обама назвал издевательства над инвалидом в Чикаго, транслировавшиеся в Facedook, омерзительным преступлением на почве ненависти

Президент США Барак Обама назвал издевательства над инвалидом в Чикаго, транслировавшиеся в Facebook, омерзительным преступлением на почве ненависти, передает Би-би-си.

По словам президента, он не верит, что межрасовые отношения в США ухудшились, однако в эпоху цифровых технологий общественности чаще становится известно о подобных преступлениях.

Видео обнажает проблемы, которые существуют в стране уже долгое время, считает Обама.

"Я думаю, что общая траектория расовых отношений в этой стране на самом деле очень позитивна. Это не значит, что все расовые проблемы ушли. Это значит, что у нас есть способность стать лучше", - заявил президент.

Ранее следственные органы Чикаго предъявили обвинения четырем молодым людям - двум мужчинам и двум женщинам - по делу о похищении инвалида и издевательств над ним, которые транслировались в Facebook.

Как ожидается, четверо чернокожих обвиняемых - 18-летние Джордан Хилл, Тефсей Купер, Бриттани Ковингтон и 24-летняя Таниша Ковингтон - предстанут перед судом в пятницу.





Фото: bbc.com/CHICAGO POLICE

Им предъявлены обвинения в похищении человека, преступлении по мотивам ненависти, побоях и незаконном лишении свободы.

Джордан Хилл обвиняется также в ограблении и владении краденым автомобилем.

По данным полиции, похитители жестоко издевались над белым юношей в течение двух дней в квартире на западе Чикаго, избивали его, заставляли пить воду из унитаза и отрезали фрагмент скальпа.

Процесс издевательств над пленником был снят на видео и транслировался в Facebook в режиме реального времени. При этом похитители периодически выкрикивали расистские фразы и оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

Имя пострадавшего не называется. Известно, что ему 18 лет и с одним из нападавших он был знаком по школе.

Его доставили в больницу, где он с трудом смог ответить на вопросы полиции, однако позже юноша был отпущен домой.

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