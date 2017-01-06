Норвегия планирует к концу года полностью отключить FM-радио

Власти страны намерены заменить FM-радиовещание цифровым. Однако большинство норвежцев не в восторге от этой идеи

Норвегия со следующей недели начнет отключать FM-радиовещание на своей территории и станет, таким образом, первой страной мира, которая решилась на такой шаг. Об этом пишет The Guardian.

FM-радио власти страны планируют заменить цифровым вещанием, которое позволяет расширить диапазон каналов и получить более чистое звучание.

Отключение FM-радиостанций начнется 11 января 2017 года с города Будё. К концу года данный тип радиовещания будет полностью отключен по всей Норвегии.

Критики этой идеи обвиняют власти в спешке. Опасение вызывает тот факт, что норвежцы могут не слышать сигналы аварийного оповещения, которые до сих пор транслируются на FM-волнах.

Еще одна проблема - 2 млн автомобилей, которые не оснащены цифровыми радиоприемниками (хороший приемник стоит 1500 норвежских крон, или более 4500 грн).

Согласно результатам соцопроса, обнародованного в декабре 2016 года, 66% норвежцев выступают против отключения FM-радио, за - лишь 17%.

С 2020 года примеру Норвегии планирует последовать Швейцария. Отказ от FM-радиовещания также рассматривают Великобритания и Дания.

22 декабря 2016 года сообщалось о том, что украинская радиостанция Шансон оштрафована в размере 25% суммы лицензионного сбора (294,36 тыс. грн) за трансляцию песни о военно-морском флоте РФ.

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