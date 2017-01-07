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Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза

07.01.2017 01:51
Правительство Израиля заявило о намерении сократить финансирование ООН на $6 млн в ответ на резолюцию об израильских поселениях в Палестине
Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Правительство Израиля заявило о намерении сократить финансирование Организации объединенных наций на $6 млн в знак протеста против резолюции Совета безопасности ООН, осуждающей строительство израильских поселений на палестинской территории. Об этом сообщает AFP.

Ранее Израиль выделял ООН $40 млн.

"Это неразумно для Израиля финансировать органы, которые работают против нас в ООН," - заявил посол Израиля Дани Данон.

"Мы хотим прекратить практику, когда ООН используется исключительно в качестве площадки для бесконечных атак против Израиля", - добавил он.

24 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН.

25 декабря Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН после принятия Советом безопасности резолюции о незаконности израильских поселений в Палестине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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