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Минэнерго Турции обвинило в хакерских атаках США

08.01.2017 09:05
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак считает, что хакеры из США вызвали перебои в подаче электричества в Стамбуле
Минэнерго Турции обвинило в хакерских атаках США
Фото: EPA

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сообщил, что ведомство подверглось хакерским атакам из США. Об этом пишет Turkish Minute.

По словам Албайрака, именно хакеры вызвали перебои в подаче электричества в Стамбуле.

"Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически", - отметил Алюайрак, добавив, что Турции удалось отразить все.

Ранее разведывательные службы США в совместном докладе сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытался помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии в 2016 году раскрыло кибератаку на компьютеры ОБСЕ и теперь сообщает, что есть признаки того, что ее осуществили из России.

Усилить защиту от хакерских атак намерена Франция. По словам министра обороны страны Жан-Ива ле Дриана, существует угроза таких атак на объекты гражданской инфраструктуры (водоснабжение, электричество, телекоммуникации и транспорт). Также есть риск кибератак, направленных против французской демократии и СМИ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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