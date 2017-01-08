Взрыв в Багдаде: по меньшей мере 12 убитых

Террорист-сметник сегодня взорвал автомобиль на овощном рынке в шиитском районе Багдада

Взрыв автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада унес жизни по меньшей мере 12 человек. Как сообщает Reuters, еще 50 человек получили ранения.

По словам представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана, один из правоохранителей заметил террориста и открыл огонь, но тот успел взорвать автомобиль.



Отмечается, что этот теракт имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Багдаде и других городах Ирака боевики Исламского государства.



Ни эта, ни другие группировки пока на себя ответственности за взрыв не взяли.

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