USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Взрыв в Багдаде: по меньшей мере 12 убитых

08.01.2017 10:21
Террорист-сметник сегодня взорвал автомобиль на овощном рынке в шиитском районе Багдада
Взрыв в Багдаде: по меньшей мере 12 убитых
Фото: EPA

Взрыв автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада унес жизни по меньшей мере 12 человек. Как сообщает Reuters, еще 50 человек получили ранения.

По словам представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана, один из правоохранителей заметил террориста и открыл огонь, но тот успел взорвать автомобиль.

Отмечается, что этот теракт имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Багдаде и других городах Ирака боевики Исламского государства.

Ни эта, ни другие группировки пока на себя ответственности за взрыв не взяли.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 