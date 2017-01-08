В Москве боевик ДНР расстрелял мужчину, ранил полицейских

Камера видеонаблюдения сняла мужчину за минуту до трагедии

В Москве боевик террористической организации ДНР сегодня расстрелял своего соседа, а также ранил полицейских во время перестрелки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Инцидент произошел утром в воскресенье на юго-востоке Москвы. Мужчина на улице Васильцовский Стан хладнокровно расстрелял своего соседа. Также стрелок ранил полицейских во время перестрелки. До этого мужчина уже стрелял на детской площадке", - отмечается в сообщении.

Камера видеонаблюдения сняла мужчину за минуту до трагедии.

Мужчина позже застрелил себя.

Как выяснилось, он ранее ездил добровольно воевать в Донбасс, где провел пять месяцев, а потом был инструктором для террористов.

3 января сообщалось, что в Донбассе находятся пять тысяч российских военных.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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