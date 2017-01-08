Истребители НАТО проведут тренировки над Эстонией

Размещение техники и войск НАТО в Восточной Европе является ответной реакцией на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях

На следующей неделе немецкие истребители Eurofighter вновь совершат тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, передает ERR.ee.

Полеты будут совершены на высоте не менее 152 метров и вдали от населенных пунктов. Истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии и базируются на авиабазе в Эмари.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

6 января в немецкий город Бремерхафен прибыла первая партия американских танков, грузовых автомобилей и других транспортных средств в рамках укрепления границ Восточной Европы на фоне агрессивных действий России.

7 января в Польшу прибыли первые военные бронетанковой бригады США.

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