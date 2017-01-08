Политзаключенного РФ перевели в колонию в Алтайском крае

Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Алтайском крае, куда его перевели из колонии в Карелии после того, как он сообщил о пытках и избиениях

Российский политзаключенный Ильдар Дадин прибыл в исправительную колонию в Алтайском крае, куда его перевели из колонии в Карелии после того, как он сообщил о пытках и избиениях в колонии. Об этом сообщила жена Дадина Анастасия Зотова, передает телеканал Дождь.

По словам Зотовой, ее муж физически хорошо себя чувствует, но переживает за тех, кто остался в сегежской колонии.

Она также отметила, что в колонию к нему в ближайшее время приедут местный адвокат и юрист из Москвы, они смогут подать заявление на свидание оппозиционера с женой.

Зотова сообщила, что 24 января Конституционный суд в Санкт-Петербурге должен рассмотреть жалобу Дадина на статью уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах, по которой он осужден.

1 ноября 2016 года сообщалось, что Дадин подвергся пыткам в сегежской колонии ИК-7 в Республике Калерия, где он отбывает наказание за участие в одиночных пикетах.

Ильдар Дадин стал первым, кого признали виновным по статье 212.1 УК РФ - неоднократные нарушения на митингах. Осужден к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Признан политзаключенным, поскольку уголовное преследование осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу собрания, по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию содержания под стражей.

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