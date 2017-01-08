КНДР заявляет о готовности к запуску МБР назло США
Северная Корея заявляет о готовности к очередному испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты "в любое время и в любом месте". Об этом сообщил журналистам представитель Министерства иностранных дел КНДР, передает Channel News Asia.
В МИД также подчеркнули, что подтолкнули к разработке МБР Северную Корею Соединенные Штаты.
"…они (США - ред.) отчаянно прибегают к устаревшей политике враждебности в отношении КНДР на протяжении десятилетий, посягая на ее суверенитет и права", - заявил представитель министерства.
1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу.
3 января избранный президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на заявления главы КНДР о проведении очередного запуска МБР. Трамп в освем Twitter написал "Этого не будет!".
4 января США пригрозили Северной Корее новыми санкциями.
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