КНДР заявляет о готовности к запуску МБР назло США

Как заявил представитель МИД КНДР, они готовы к запуску баллистической ракеты "в любое время и в любом месте"

Северная Корея заявляет о готовности к очередному испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты "в любое время и в любом месте". Об этом сообщил журналистам представитель Министерства иностранных дел КНДР, передает Channel News Asia.

В МИД также подчеркнули, что подтолкнули к разработке МБР Северную Корею Соединенные Штаты.

"…они (США - ред.) отчаянно прибегают к устаревшей политике враждебности в отношении КНДР на протяжении десятилетий, посягая на ее суверенитет и права", - заявил представитель министерства.

1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу.

3 января избранный президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на заявления главы КНДР о проведении очередного запуска МБР. Трамп в освем Twitter написал "Этого не будет!".

4 января США пригрозили Северной Корее новыми санкциями.

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