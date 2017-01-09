Россия попала в ТОП-5 самых опасных стран для журналистов

Лидирует в списке самых опасных стран для работников прессы Колумбия, далее следуют Мексика, Афганистан и Ирак, Россия заняла пятое место

По итогам 2016 года Россия заняла пятое место среди самых опасных стран для работников прессы.

Об этом свидетельствует доклад Международного института информационной безопасности при Кардиффской школе журналистики (INSI), передает Укринформ.

В прошлом году, выполняя свои профессиональные обязанности, в России погибли девять журналистов (все они находились на военном борту, следовавшего из Сочи в Сирию и потерпевшего катастрофу над Черным морем). Из-за этого Россия попала в пятерку самых опасных стран мира для представителей медиа. В самой Сирии, где продолжается гражданская война, лишились жизни шестеро представителей прессы, все они были гражданскими репортерами.

Лидирует в списке Колумбия, где погибли 20 представителей СМИ, причем также в авиакатастрофе - во время катастрофы самолета с бразильской футбольной командой "Шапекоенсе". Далее следуют Мексика, Афганистан (по 12), на четвертом месте Ирак, где погибли 11 человек. В целом за прошлый год, выполняя свои прямые обязанности, погибли 115 журналистов. В том числе один в Украине: Павел Шеремет.

В докладе отмечается, что с каждым годом сокращается количество профессиональных журналистов, работающих в горячих точках, поэтому часть их функций берут на себя активисты и местные жители без соответствующей подготовки.

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