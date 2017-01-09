В Афинах найден мертвым российский консул
09.01.2017 22:10
Как заявили в греческой полиции, смерть консула наступила по естественным причинам
Фото: EPA
В Афинах скончался 55-летний российский консул, сообщило издание Прото тема. В посольстве России подтвердили факт кончины дипломата, передает РИА Новости.
Телеканал CNN Greece уточнил, что речь идет о консуле Андрее Маланине.
По данным Прото тема, консула нашли мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри.
Как заявили в греческой полиции, смерть консула наступила по естественным причинам. Ведется расследование случившегося.
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