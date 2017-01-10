Новый император Японии займет престол 1 января 2019 года - СМИ

Нынешний император Японии Акихито ранее намекнул, что хочет отречься от престола. На смену 83-летнему императору придет его старший сын Нарухито

Правительство Японии планирует провести основные церемонии вступления на престол нового императора страны 1 января 2019 года. Об этом сообщает газета Санкэй со ссылкой на источники. По их данным, соответствующие законопроекты кабинет министров намерен представить на утверждение в парламент в начале мая 2017 года, передает ТАСС.

В минувшем августе нынешний император Японии Акихито выступил с беспрецедентным телевизионным обращением к нации, дав понять, что намерен отречься от престола из-за преклонного возраста. 83-летний монарх, как сообщается, неоднократно заявлял своему окружению, что ему все сложнее в полном объеме выполнять обязанности, возложенные на него конституцией.

Сейчас законодательство не допускает отречения императора от престола при жизни. Однако мнение Акихито, по данным опросов общественного мнения, встретило широкую поддержку со стороны населения. В результате правительство намерено провести изменение законодательства, позволив нынешнему императору уйти на покой. В то же время, как сообщается, разрешение будет дано только на данный конкретный случай, чтобы не делать отречения монархов системой.

После ухода Акихито императором станет его 56-летний старший сын наследный сын Нарухито. При этом произойдет и т.н. смена эпохи, поскольку в Японии наряду с общепринятым календарем используется и летоисчисление по годам пребывания императора на троне. В соответствии с этим, например, 2017 год считается одновременно и "29-м годом Хэйсэй" по девизу правления нынешнего монарха.

Правительство решило провести церемонии вступления на престол нового императора и смены девиза правления во время новогодних каникул 1 января, чтобы свести к минимуму неудобства для населения.

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