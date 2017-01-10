В Южной Корее придумали мороженое от похмелья

Сообщается, что мороженое довольно приятно на вкус, сладкое, без противного запаха, который свойственен другим средствам от похмелья

Корейцы выпустили первое в мире мороженое под названием Gyeondyo-bar, способное бороться с симптомами тяжелого похмелья. Об этом пишет издание ABC.

В состав мороженого входит сок говении (конфетное дерево), который еще с 17-го века используется в корейской медицине для устранения неприятных симптомов, связанных с употреблением большого количества спиртного.

Издание сообщает, что продукт довольно приятен на вкус, сладкий, без противного запаха, что свойственно другим средствам от похмелья.

Отмечается, что мороженое может также понижать температуру тела тех, у кого она поднялась от употребления алкоголя.

21 января 2016 года в Северной Корее заявили о нахождении формулы алкогольного напитка, употребление которого не приведет к абстинентному синдрому.

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