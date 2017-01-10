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Наводнение в Таиланде: известно уже о 25 погибших

10.01.2017 16:20
Внесезонные ливни пришлись на пик туристического периода в Таиланде, из-за чего многие туристы отменили свой отдых на курортных островах
Наводнение в Таиланде: известно уже о 25 погибших
Фото: EPA

По меньшей мере 25 человек, среди которых 5-летняя девочка, погибли на юге Таиланда в результате проливных дождей. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Разрушены два моста, дороги размыты, а главную магистраль, ведущую на юг Таиланда, сегодня перекрыли. Также из-за наводнений остановлено и движение поездов и авиасообщение, передает издание.

Проливные дожди в Таиланде длятся уже больше месяца. Пострадали более миллиона местных жителей в 11 провинциях. В некоторых регионах уровень воды достиг крыши одноэтажных зданий.

Внесезонные ливни пришлись на пик туристического периода в Таиланде, вызвав отмену отдыха на курортных островах, в частности Самуй и Пханган.

Как правило, в январе на пляжи южного Таиланда съезжались туристы после того, как приходил сезон муссонных дождей.

В этом года там прошли крупнейшие за последние 30 лет ливни.Согласно прогнозу погоды, дожди должны пойти на спад в течение следующих суток.

7 января 2017 года сообщалось о 12 погибших и более 700 тысяч пострадавших в результате ливневых паводков в Таиланде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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