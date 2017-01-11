ФБР: Кибератаку на Республиканскую партию провела тоже РФ

По данным ФБР, РФ провелка кибератакаку также и на штаб Республиканской партии США. Ранее республиканцы отрицали взлом их базы данных

Штаб Республиканской партии США также подвергался хакерским атакам Российской Федерации. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми, передает CNN.

По его словам, Республиканская партия тоже была целью РФ, однако атака осуществлялась на старый сервер, который не использовался. Таким образом никакая секретная информация не была использована хакерами.

Коми сообщил, что следов взлома серверов, связанных с кампанией избранного президента Дональда Трампа не было обнаружено, а полученная информация со старых серверов не была опубликована.

При кибератаках на Демократическую и Республиканскую партию использовались одинаковые методы.

Как отмечают журналисты, сами республиканцы ранее опровергали факт взлома.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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