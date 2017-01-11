Норвежский прокурор: Убийца Брейвик опасен как никогда ранее

Убивший в Норвегии десятки человек Андерс Брейвик ничуть не раскаивается, а потому должен и впредь находиться в "одиночке", заявили в суде прокуроры

Прокуроры в суде о "некоторых бесчеловечных или унижающих достоинство аспектах содержания" отбывающего тюремный срок за убийство 77 человек Андерса Брейвика утверждают, что норвежец сейчас еще более радикален, чем когда либо. Об этом со ссылкой на заявления прокурора Фредерика Сейрсетеда пишет служба Би-би-си.

Представитель власти заявил, что правительство страны должно быть готово к "немыслимым поступкам" со стороны Брейвика. По его словам, никаких нарушений прав человека в содержании убийцы нет, а сам Брейвик не раскаялся и гордится содеянным.

"Очень сложно сказать, насколько Брейвик опасен сегодня, но еще труднее сказать, насколько опасен он будет завтра, или через год, или через 10 лет", - заявил Сейрсетед суду.

Прокурор утверждает, что Брейвик еще более убежден в своих крайне правых взглядах, чем ранее. Обвинение уверено в том, что заключенный "слишком опасен", а потому по-прежнему должен находиться в одиночном заключении.

Читайте также: Брейвик рассказал в суде, зачем расстрелял 77 человек

22 июля 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. После этого на острове Утейя в молодежном лагере из огнестрельного оружия он убил 69 человек, в основном подростков. Его приговорили к 21 году тюрьмы.

Брейвик содержится в одиночном заключении с момента вынесения приговора в 2012 году. Сам он сетует на то, что изоляция от других заключенных 22-23 часа в сутки нарушает его права человека.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.