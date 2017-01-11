Серия афганских терактов: убиты дипломаты ОАЭ, десятки жертв

Помимо вчерашнего двойного теракта смертников в Кабуле, исламисты атаковали скопления людей в Гильменде и Кандагаре

Пятеро дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов погибли при взрыве заминированного транспортного средства в афганском Кандагаре. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает канал CNN.

Теракт произошел около гостевого дома во время встречи губернатора провинции с послом ОАЭ в Афганистане. Всего, по сообщению источника, погибли 11 человек и 16 были ранены. Данные Госдепа США отличаются - семеро погибших и 18 раненых. Посол ОАЭ получил ранение.

Как пишет эмиратское агентство WAM, дипломаты страны находились в Афганистане с гуманитарной миссией по образовательным и социальным проектам.

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Всего вчера, 10 января, в Афганистане произошло несколько терактов. Кроме взрыва в Кандагаре, двое смертников взорвались около здания парламента в Кабуле и один - в провинции Гильменд.

По данным канала, который ссылается на афганских правоохранителей, в Кабуле погиб по меньшей мере 31 человек и 45 были ранены. По данным Госдепа США, погибших в столице 38 человек, раненых - более 70-ти.

От теракта в Гильменде погибли семеро афганцев - как военных, так и гражданских.

Ответственность за убийства традиционно взяло на себя движение исламистов Талибан.

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