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Сербия попросила Францию об экстрадиции бывшего премьера Косово

11.01.2017 14:29
Сербия обвиняет Рамуша Харадиная в военных преступлениях против гражданских сербов во времена Косовской войны
Сербия попросила Францию об экстрадиции бывшего премьера Косово
Рамуш Харадинай (фото - EPA)

Сербия официально попросила власти Франции об экстрадиции бывшего премьер-министра непризнанной республики Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сербия обвиняет Харадиная, возглавлявшего во время войны в 1998-1999 годах Армию освобождения Косово,  в военных преступлениях против гражданских сербов. Также его обвинял в военных преступлениях и Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. Гаагский трибунал судил Харадиная дважды и оба раза оправдывал за отсутствия неопровержимых доказательств его вины.

Летом 2015 Харадиная уже задерживали за сербским ордером в Словении, но тогда через два дня отпустили под дипломатическим давлением.

6 января в самопровозглашенной республике Косово призвали власти Франции его освободить. 

5 января 2017 года Харадинай был задержан в аэропорту Франции по обвинению в военных преступлениях. Французский суд должен решить, будет ли удовлетворена просьба о его экстрадиции, пока Харадинай остается под стражей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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