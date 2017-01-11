Сербия попросила Францию об экстрадиции бывшего премьера Косово
Сербия официально попросила власти Франции об экстрадиции бывшего премьер-министра непризнанной республики Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Радио Свобода.
Сербия обвиняет Харадиная, возглавлявшего во время войны в 1998-1999 годах Армию освобождения Косово, в военных преступлениях против гражданских сербов. Также его обвинял в военных преступлениях и Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. Гаагский трибунал судил Харадиная дважды и оба раза оправдывал за отсутствия неопровержимых доказательств его вины.
Летом 2015 Харадиная уже задерживали за сербским ордером в Словении, но тогда через два дня отпустили под дипломатическим давлением.
6 января в самопровозглашенной республике Косово призвали власти Франции его освободить.
5 января 2017 года Харадинай был задержан в аэропорту Франции по обвинению в военных преступлениях. Французский суд должен решить, будет ли удовлетворена просьба о его экстрадиции, пока Харадинай остается под стражей.
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