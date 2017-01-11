В Иране подозреваемый в убийстве вышел под залог и убил 6 человек

По данным полиции, убийство стало местью за предыдущий арест

Подозреваемый в совершении убийства и выпущенный под залог житель иранского города Эрак убил шесть человек, имеющих отношение к его аресту, передает Би-би-си.

Сначала он зашел в дом полицейского, который его арестовывал, и застрелил его самого, а также его мать, сестру и брата.

Затем он пошел в дом человека, в убийстве которого его обвинили, и там убил его родителей.

Сейчас полиция разыскивает преступника.

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