Тиллерсон: Не считаю Путина военным преступником

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что нужно искать "конкретные факты" о бомбежках россиянами Алеппо, "прежде чем делать выводы"

Кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что не считает президента РФ Владимира Путина преступником. Об этом он заявил на слушаниях в Сенате сегодня, 11 января, сообщает CNN.

На вопрос сенатора Флориды Марко Рубио о Путине и его режиме, в частности, является ли Путин военным преступником, Тиллерсон ответил, что он "не будет использовать этот термин".

А на конкретные вопросы о бомбежках россиянами Алеппо и убийствах журналистов в РФ, Тиллерсон отвечал, что "он хотел бы видеть конкретные факты", которые бы это подтверждали, "прежде чем принимать решения и делать выводы".

11 января 2017 года Тиллерсон заявил, что Россия сегодня представляет угрозу, и она не имеет права на Крым.

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