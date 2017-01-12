Возможный глава Пентагона: Мы должны быть готовы противостоять РФ

В то же время Маттис приветствовал желание Трампа наладить отношения с Россией

Кандидат на должность главы Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы противостоять поведению России в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать. Об этом он сказал сегодня в Конгрессе, сообщает Reuters.

"Мы занимались Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента наладить взаимодействие с Россией в настоящее время", - сказал Маттис.

"В то же время, когда мы имеем другие области, где не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России, и защитить себя, если Россия будет действовать вопреки нашим интересам", - добавил он.

Согласно ВВС, отвечая на вопросы сенаторов, Маттис сказал, что будет выступать за укрепление единства НАТО, которое Россия пытается расколоть, и в частности за поддержку стран Балтии, которые ощущают угрозу со стороны РФ. Также Маттис намерен поддерживать территориальную целостность Украины. При этом он заявил, что США нуждаются в усилении своей военной мощи.

Сегодня в комитете по вопросам вооруженных сил Сената США во главе с Джоном Маккейном проходят слушания номинанта на пост министра обороны США, бывшего четырехзвездочного генерала американского Корпуса Морской пехоты Джеймса Маттиса.

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