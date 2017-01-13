Санкциям вопреки: Берлин везет на саммит G20 министра из РФ - СМИ
Власти Германии с помощью дипломатических уловок намерены обойти запрет на въезд в страны ЕС для российского министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Об этом сообщило немецкое агентство dpa, пишет Deutsche Welle.
Чтобы разрешить визит главы Минсельхоза РФ в Германию, МИД последней повысил статус запланированной встречи министров сельского хозяйства стран G20.
Ткачев входит в список лиц, против которых ЕС ввел санкции после аннексии Россией украинского полуострова Крым. Несмотря на это, министерство иностранных дел Германии 22 января планирует принять российского чиновника и организовать ему встречу с немецким коллегой Кристианом Шмидтом.
При этом заявление для СМИ не планируется.
Минпродсельхоз ФРГ уже подтвердил готовность оплатить двухдневное пребывание в отеле Ткачева и сопровождающего сотрудника министерства. В МИД Германии, куда обратилось за комментариями издание, эту информацию не подтвердили.
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